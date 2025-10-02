Venezuela condena "incursão ilegal" de caças dos EUA

A Venezuela condenou nesta quinta-feira (2) a "incursão ilegal" de caças americanos em uma zona aérea sob seu controle e afirmou que isso colocou em perigo a segurança da aviação civil e comercial no Caribe.

As autoridades venezuelanas "rejeitam energicamente a incursão ilegal" das aeronaves de combate a "75 quilômetros de nossas costas", disse a chancelaria em comunicado, no qual não fica claro se houve uma violação de seu território.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, denunciou mais cedo que caças americanos haviam "ousado se aproximar" das costas do país caribenho, em meio à crise pelo deslocamento militar que Washington realizou no Caribe para operações contra o tráfico de drogas.