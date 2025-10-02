Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

A Venezuela denunciou nesta quinta-feira (2) que cinco caças americanos "ousaram se aproximar" das costas do país caribenho, em meio à crise pelo desdobramento militar que Washington realizou no Caribe para operações contra o tráfico de drogas.

Em declarações na televisão estatal, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, disse que o sistema de defesa aéreo venezuelano "detectou mais de cinco vetores", que definiu como "aviões de combate".

Os Estados Unidos mobilizaram há quase um mês 10 aviões F-35 para Porto Rico, como parte dessas manobras, que incluem igualmente a mobilização de oito navios de guerra.