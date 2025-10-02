Venezuela, entre navios de guerra, estado de exceção e Natal antecipado

A Venezuela, que denuncia uma "pena de morte" em alto-mar, acredita que o presidente Donald Trump está utilizando o narcotráfico como falso pretexto para derrubar Maduro e se apoderar das maiores reservas de petróleo do mundo.

Maduro respondeu com a mobilização de milícias e exercícios militares. Também antecipou por decreto o início do Natal para 1º de outubro para defender "o direito à felicidade". Fez o mesmo em 2024 após protestos pós-eleitorais que deixaram 28 mortos e 2.400 detidos.

- Decreto de comoção externa-

A presença de oito navios de guerra no Caribe constitui uma "ameaça desproporcional" e "injustificável", segundo Maduro, que já preparou um decreto de comoção externa, uma medida excepcional para conflitos armados que amplia seus poderes.

"Poderá ser decretado em caso de conflito externo, que coloque seriamente em perigo a segurança da nação, de seus cidadãos e cidadãs, ou de suas instituições", indica o texto.

É um "instrumento constitucional (que) tenho em minhas mãos para o caso de a pátria ser agredida militarmente, algo que esperamos com a graça de Deus que não ocorra", indicou Maduro.