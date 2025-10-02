Zelensky insta Europa a se mobilizar contra escalada russa

"Isso é só o começo, o primeiro passo para um muro antidrones eficaz para proteger toda Europa", afirmou o dirigente ucraniano, cujo país desenvolveu uma indústria de drones única no continente após mais de três anos de guerra.

Depois de várias incursões russas no céu europeu, incluindo 20 drones na Polônia, Bruxelas propôs aos membros da UE que implementem um "muro" antidrones.

"Os drones que violem o espaço aéreo europeu podem ser destruídos. Ponto final", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, em Copenhague.

O primeiro-ministro romeno, Nicosur Dan, cujo país também avistou drones russos sobrevoando seu território, alertou nesta quinta-feira que suas forças derrubarão o próximo que violar seu espaço aéreo.

A ideia de lançar um "muro" antidrones recebeu o apoio de vários Estados-membros, mas não despertou o entusiasmo de outros, como a Alemanha.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, expressou suas "reservas", segundo uma autoridade europeia, questionando o custo dessa operação e a competência da União Europeia para realizá-la.