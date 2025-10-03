Aeroporto de Munique retoma voos após suspensão temporária por drones

A Rússia nega seu envolvimento, mas a UE propôs um plano para implementar um "muro" antidrone.

O aeroporto de Munique teve que cancelar cerca de 30 voos e 3.000 passageiros foram afetados pelo incidente que começou na noite de quinta-feira e o tráfego foi retomado por volta das 5h50 locais (00h50 em Brasília).

Um porta-voz da companhia aérea alemã Lufthansa declarou que "as operações" foram retomadas e que 19 voos da companhia foram desviados ou cancelados, incluindo três de longa distância. "O aeroporto instalou camas dobráveis e forneceu mantas, bebidas e lanches" aos passageiros afetados em Munique.

Várias pessoas viram drones ao redor do aeroporto por volta das 19h30 GMT (16h30 em Brasília) de quinta-feira e pouco depois a mesma situação se repetiu, o que provocou o fechamento de ambas as pistas por uma hora, informou um porta-voz da polícia à AFP.

As autoridades alemãs lançaram uma operação para identificar a origem dos dispositivos e helicópteros da polícia foram mobilizados, mas um porta-voz indicou que "não há informações disponíveis sobre o tipo e o número de drones".

- "Muro de drones" -

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou na quinta-feira a Europa sobre as recentes incursões com drones que, segundo ele, mostram que Moscou busca "escalar" sua agressão que começou com a invasão desta ex-república soviética em fevereiro de 2022.