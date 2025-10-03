Antártida mostra sinais de derretimento acelerado semelhante ao Ártico

Os efeitos do aquecimento na Antártida, com um degelo mais rápido e derretimento do gelo no oceano, são cada vez mais semelhantes aos observados no Ártico, o que pode ter consequências negativas para o nível do mar, alertaram pesquisadores dinamarqueses nesta sexta-feira (3).

"A Antártida foi considerada por muito tempo mais estável que o Ártico, mas hoje a situação mudou", disse a cientista Ruth Mottram, do Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI), em um comunicado.

"O gelo marinho está desaparecendo, as temperaturas também estão subindo aqui, os fluxos glaciais estão se acelerando e a água do degelo está penetrando nas fendas glaciais, fazendo com que elas deslizem mais rapidamente para o oceano", acrescentou a cientista.