Antony diz que sentiu 'falta de respeito' em passagem pelo United

O atacante brasileiro Antony, do Betis, afirmou que sentiu "falta de respeito" durante sua passagem pelo Manchester United, onde não estava nos planos do técnico Rúben Amorim.

Antony (25 anos) foi emprestado ao Betis de fevereiro até o final da temporada passada. Depois, voltou ao clube inglês, que finalmente o vendeu em definitivo ao próprio Betis, em uma transação que, segundo a imprensa espanhola, foi de 25 milhões de euros (R$ 157 milhões).

"Não sou um cara de me envolver em polêmicas, de citar nomes, inclusive não vou falar nomes de ninguém aqui", disse Antony em entrevista à ESPN Brasil.