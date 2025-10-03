Apagão de abril na Espanha e em Portugal foi 'o primeiro' por excesso de tensão na Europa

O grande apagão elétrico que afetou a Espanha e Portugal em 28 de abril foi "o primeiro" vinculado a um problema de excesso de tensão na Europa, segundo um relatório elaborado por um painel de especialistas.

"É o apagão de eletricidade mais grave que a Europa conheceu nos últimos vinte anos e o mais importante é que é o primeiro" vinculado a um fenômeno de "sobretensões em cascata", disse Damian Cortinas, presidente do conselho da ENTSO-E, a associação de gestores da rede elétrica.

O incidente deixou Espanha e Portugal na escuridão, cortou as conexões de internet e telefônicas, parou abruptamente os trens, obrigou o fechamento de escolas e negócios e impossibilitou pagamentos com cartão de crédito.