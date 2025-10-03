Apple elimina aplicativos de rastreio de controle migratório nos EUA

A Apple removeu na quinta-feira de sua loja de aplicativos vários programas usados para relatar anonimamente os movimentos dos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, supostamente sob pressão do governo Trump.

Os aplicativos haviam se tornado cada vez mais populares nos últimos meses, à medida que a campanha de deportação do magnata republicano ganhou força em cidades de todo o país.

Funcionários do governo os criticaram duramente por colocar em perigo os agentes migratórios, especialmente após um tiroteio fatal ocorrido no mês passado em instalações do ICE no Texas.