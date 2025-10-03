Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia aumentou para sete nesta sexta-feira(3), após a recuperação de dois corpos entre os escombros, informou um socorrista.

Uma parte do internato de vários andares desabou repentinamente na segunda-feira, enquanto os estudantes se reuniam para as orações da tarde, levando as equipes de resgate a buscar desesperadamente dezenas de desaparecidos entre as ruínas.

Os fatos ocorreram em um centro educacional situado a 30 km da metrópole de Surabaia, leste da ilha de Java.