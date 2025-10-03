Bournemouth vira sobre Fulham e dorme na vice-liderança do Inglês

O Bournemouth subiu provisoriamente para a segunda posição na tabela do Campeonato Inglês com a vitória em casa sobre o Fulham por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 7ª rodada.

Os três pontos vieram com uma grande virada na reta final, já que o duelo estava empatado até o minuto 70, quando Ryan Sessegnon abriu o placar para o Fulham.

Foi aí que o Bourmenouth acordou, comandado pelo atacante ganês Antoine Semenyo, autor de dois gols (78' e 90'+6). O segundo dos donos da casa saiu dos pés do holandês Justin Kluivert (84').