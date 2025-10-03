Assine UOL
Notícias

Bournemouth vira sobre Fulham e dorme na vice-liderança do Inglês

O Bournemouth subiu provisoriamente para a segunda posição na tabela do Campeonato Inglês com a vitória em casa sobre o Fulham por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 7ª rodada.

Os três pontos vieram com uma grande virada na reta final, já que o duelo estava empatado até o minuto 70, quando Ryan Sessegnon abriu o placar para o Fulham.

Foi aí que o Bourmenouth acordou, comandado pelo atacante ganês Antoine Semenyo, autor de dois gols (78' e 90'+6). O segundo dos donos da casa saiu dos pés do holandês Justin Kluivert (84').

Na artilharia do campeonato, Semenyo é o segundo com seis gols, superado apenas pelo norueguês Erling Haaland (Manchester City), que já marcou oito vezes.

Com a vitória, o Bournemouth soma 14 pontos, um atrás do líder Liverpool, que no sábado visita o Chelsea (8º).

O Arsenal (3º, 13 pontos), pode retomar a liderança também no sábado, quando enfrenta em casa o vice-lanterna West Ham.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

Continua após a publicidade

   Bournemouth - Fulham                3 - 1

  

   - Sábado:

   (08h30) Leeds - Tottenham                  

   (11h00) Arsenal - West Ham                 

           Manchester United - Sunderland     

Continua após a publicidade

   (13h30) Chelsea - Liverpool                

  

   - Domingo:

   (10h00) Wolverhampton - Brighton           

           Aston Villa - Burnley              

           Everton - Crystal Palace           

Continua após a publicidade

           Newcastle - Nottingham             

   (12h30) Brentford - Manchester City        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Liverpool               15   6   5   0   1  12   7   5

    2. Bournemouth             14   7   4   2   1  11   8   3

Continua após a publicidade

    3. Arsenal                 13   6   4   1   1  12   3   9

    4. Crystal Palace          12   6   3   3   0   8   3   5

    5. Tottenham               11   6   3   2   1  11   4   7

    6. Sunderland              11   6   3   2   1   7   4   3

    7. Manchester City         10   6   3   1   2  14   6   8

    8. Chelsea                  8   6   2   2   2  11   8   3

Continua após a publicidade

    9. Everton                  8   6   2   2   2   7   6   1

   10. Brighton                 8   6   2   2   2   9   9   0

   11. Fulham                   8   7   2   2   3   8  11  -3

   12. Leeds                    8   6   2   2   2   6   9  -3

   13. Brentford                7   6   2   1   3   9  11  -2

   14. Manchester United        7   6   2   1   3   7  11  -4

Continua após a publicidade

   15. Newcastle                6   6   1   3   2   4   5  -1

   16. Aston Villa              6   6   1   3   2   4   6  -2

   17. Nottingham               5   6   1   2   3   5  10  -5

   18. Burnley                  4   6   1   1   4   6  13  -7

   19. West Ham                 4   6   1   1   4   6  14  -8

   20. Wolverhampton            1   6   0   1   5   4  13  -9

Continua após a publicidade

dr/ag/cb/rpr

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.