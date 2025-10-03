Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou na quinta-feira (2) a proibição do uso de "linguagem inclusiva" nas escolas públicas do país.

A ordem se soma às novas normas de disciplina no sistema educacional estabelecidas em agosto, seguidas de novas regras de cortesia escolar em setembro.

"A partir de hoje, está proibido a 'linguagem inclusiva' em todas as instituições de ensino público do nosso país", afirmou o mandatário no X.