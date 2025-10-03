Catar comemora 'acordo' do Hamas com plano de Trump para Gaza

O Catar deu voas-vindas neste sábado (3, data local) à declaração do Hamas que aprova o plano do presidente americano Donald Trump para Gaza e afirmou que está trabalhando junto com outros mediadores para retomar as conversas sobre a implementação de um cessar-fogo.

"O Estado do Catar celebra o anúncio do Hamas de seu acordo com o plano do presidente Trump", declarou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, que também expressou seu apoio às declarações de Trump que pedem um cessar-fogo imediato.

Doha e o mediador Egito haviam começado a trabalhar, em coordenação com os Estados Unidos, para "continuar conversando sobre o plano e assegurar um caminho para o fim da guerra".