EUA anuncia quatro mortos após novo ataque contra suposta lancha do narcotráfico no Caribe

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou um novo ataque no Caribe, na costa da Venezuela, contra um suposto barco de drogas nesta sexta-feira (3), resultando em quatro mortes.
"O ataque ocorreu em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar o nosso povo", diz o comunicado publicado na rede X, acompanhado de um vídeo.
jz/mar/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.