China testa resfriamento de seus centros de dados nas profundezas do mar

O uso crescente da inteligência artificial (IA) tem contribuído para o aumento da demanda por estas instalações.

"As operações submarinas têm vantagens inerentes", afirmou Yang Ye, da empresa de equipamentos marítimos Highlander, que está desenvolvendo o grupo de servidores de Xangai junto com empresas construtoras de propriedade estatal.

A Microsoft testou esta tecnologia na costa da Escócia em 2018, mas o projeto chinês, que será lançado em meados de outubro, é um dos primeiros serviços comerciais deste tipo no mundo.

Estará direcionado a clientes como China Telecom e uma empresa pública de computação com IA, como parte de uma iniciativa governamental mais ampla para reduzir a pegada de carbono dos centros de dados.

"As instalações submarinas podem economizar aproximadamente 90% do consumo de energia para refrigeração", afirmou Yang, vice-presidente da Highlander, à AFP.

Projetos como este se concentram atualmente em demonstrar a "viabilidade tecnológica", segundo o especialista Shaolei Ren, da Universidade da Califórnia, em Riverside.