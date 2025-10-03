Cortado da Seleção por lesão, Vanderson ficará afastado por 'seis semanas'

O lateral Vanderson, que foi cortado da última convocação da Seleção Brasileira devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ficará afastado por um período de "seis semanas", afirmou o técnico do Monaco, Adi Hütter, nesta sexta-feira (3).

"Não teve sorte, estamos muito tristes por ele. É a segunda convocação e a segunda vez que uma lesão o impede de viajar", disse Hütter em entrevista coletiva.

A ausência "será de algumas semanas, com certeza", afirmou o treinador, antes de fazer uma estimativa mais precisa: "Acho que será de umas seis semanas".