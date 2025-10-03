'Diddy' Combs receberá sua sentença nesta sexta após um julgamento impactante

Nicole Westmoreland, advogada do astro, pediu ao juiz uma sentença de 14 meses. Esta pena permitiria que Sean Combs, seu nome de registro, fosse libertado antes do final do ano, considerando o tempo que passou em prisão preventiva no Brooklyn.

Em meio a soluços, Westmoreland qualificou Combs como uma "inspiração" para a comunidade negra e um defensor da justiça social.

"É apenas um ser humano. Cometeu erros", mas "está arrependido" e "não beneficia a ninguém trancá-lo em uma prisão", assinalou.

Os seis filhos adultos de Combs realizaram uma emotiva súplica a favor de seu pai, e o mais velho, Quincy Brown, o qualificou de "um homem mudado". "Por favor, por favor, deem à nossa família a oportunidade de nos curar juntos", pediu uma de suas filhas, D'Lila Combs.

O juiz Arun Subramanian, por sua vez, afirmou que as diretrizes federais sugeriam uma pena de prisão de entre seis e sete anos, embora tenha margem para impor uma pena maior ou menor.

Também destacou uma aparente falta de remorso do acusado, afirmando que Combs "impugnou categoricamente sua culpabilidade objetiva".