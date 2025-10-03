Diddy receberá sentença nesta sexta após seu impactante processo judicial

Em uma carta enviada ao juiz na quinta-feira, o ex-rapper e empresário de 55 anos pediu perdão e "misericórdia" e disse estar "arrasado" pelo que fez após "se perder nas drogas e nos excessos".

Em julho, após dois meses de deliberações, o júri rejeitou as acusações mais graves de tráfico sexual e conspiração contra Sean Combs, o que evitou uma pena de prisão perpétua.

No entanto, ele foi considerado culpado de duas acusações de tráfico de pessoas para fins de prostituição, pelas quais ainda poderia receber até 20 anos de prisão.

A defesa pediu que sua condenação não exceda os 14 meses, destacando seu bom comportamento desde o encarceramento e sua imagem "danificada". Esta pena lhe permitiria ser libertado antes do final do ano, considerando o tempo que passou em prisão preventiva no Brooklyn.

A cantora Cassie, uma das vítimas de Diddy, que foi sua namorada entre 2007 e 2018, instou o juiz a considerar "as muitas vidas que Sean Combs afetou".

"Ainda tenho pesadelos, flashbacks diários e continuo precisando de tratamento psicológico", escreveu ela em uma carta, afirmando que ela e sua família abandonaram Nova York com medo de represálias caso o astro fosse libertado.