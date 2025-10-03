Dissidente cubano José Daniel Ferrer aceita partir para o exílio

Segundo sua esposa, que leu a carta por telefone, sua partida para um destino não especificado poderia ocorrer na próxima segunda-feira, mas as autoridades cubanas ainda estão com seu passaporte.

"No que resta da semana, na segunda-feira, se não houver uma resposta, uma data precisa, então ele decidiria por completo ficar dentro da prisão", afirmou sua esposa.

"De Cuba só saio com minha dignidade e honra erguida", escreveu Ferrer no texto que conseguiu mandar para sua família através de um mensageiro.

Nos últimos quatro meses, "a perseguição da ditadura contra mim passou dos limites", afirmou, mencionando "surras, torturas, humilhações, ameaças e condições extremas".

Segundo ele, uma das razões que o levaram a tomar esta decisão foram as ameaças de prisão contra sua esposa e a possibilidade de que seu filho pequeno seja enviado para uma instituição pública para menores.

- Postura firme dos EUA -

O opositor diz ter perdido a fé em muitos de seus companheiros de luta "por sua desunião, sectarismo e falta de efetividade", mas ressaltou que continua "tendo muita fé nos bons lutadores que ainda restam".