Djokovic volta ao circuito com vitória em duelo de veteranos contra Cilic em Xangai

'Djoko' acabou levando a melhor ao final de um game interminável de mais de 12 minutos para fazer 6-5. Depois, aproveitou os sete erros não forçados do croata para fechar a primeira parcial no tie break.

Um set a zero para Djokovic, sem ter conseguido um único break point. A vantagem fez com que o veterano sérvio se soltasse em quadra e ele rapidamente quebrou o serviço de Cilic na segunda parcial.

Embora tenha dado sinais de dor nas costas, o ex-número 1 do mundo se mostrou implacável, emendando quatro games sem perder pontos com seu serviço.

Por fim, no momento de selar a vitória, 'Djoko' teve que salvar dois break points antes de fechar o jogo em seu primeiro match point com um ace, seu décimo na partida.

Quatro vezes campeão em Xangai (2012, 2013, 2015 e 2018), Novak Djokvoic terá como próximo adversário o alemão Yannick Hanfmann (N.150), que surpreendeu e eliminou o americano Frances Tiafoe (N.28).

