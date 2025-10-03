Dois militares morrem em acidente de helicóptero na Venezuela

Dois militares morreram quando um helicóptero da Força Armada da Venezuela caiu nesta sexta-feira (3) no norte do país, informou o governo.

A aeronave, de fabricação americana, decolou da base de Sucre, em Maracay (região centro-norte), em um voo de treinamento, e caiu "sem comunicar uma falha de emergência" em um aterro sanitário próximo.

"Estamos tristes e de luto pela perda irreparável desses valiosos profissionais militares", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado.