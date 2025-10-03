Especialistas da ONU alertam que plano de paz de Trump para Gaza pode causar mais opressão

Os especialistas, designados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas que não falam em nome da organização, indicaram que acolhem "parte do plano de paz".

Eles celebram o pedido de um cessar-fogo permanente, a rápida libertação dos reféns e o fornecimento de ajuda. Também saúdam o pedido para que não haja deslocamentos forçados, que não se realize a anexação de território e que as forças israelenses sejam retiradas.

No entanto, alertam que outros elementos do plano são "profundamente inconsistentes com as regras fundamentais da lei internacional".

Os estudiosos criticam a proposta do plano de paz de criar uma entidade de transição em Gaza que será liderada pelo próprio Trump, apontando que isso "lamentavelmente lembra práticas coloniais e deve ser rejeitado".

Também apontam que a "força internacional de estabilização [...] substituirá a ocupação israelense por uma ocupação liderada pelos Estados Unidos, o que é contrário à autodeterminação palestina".

O grupo acrescenta que é "absolutamente inaceitável" que o plano proponha deixar uma ocupação parcial israelense no local de maneira "indefinida", em um perímetro de segurança dentro de Gaza.