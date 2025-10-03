EUA anuncia 4 mortos após novo ataque contra suposta lancha do tráfico no Caribe

No vídeo, vê-se uma lancha navegando a toda velocidade em alto-mar, e em seguida o impacto que a destrói totalmente.

"O ataque ocorreu em águas internacionais, bem em frente à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar o nosso povo", apontou o comunicado.

Este seria o quinto ataque dos Estados Unidos na região, de acordo com a contagem do próprio presidente Trump. O balanço até agora seria de pelo menos 21 mortos.

Esses ataques provocaram a mobilização militar e de milícias pró-governamentais na Venezuela e as denúncias de outros países na região.

O Congresso americano realizou uma audiência a portas fechadas sobre o assunto, devido a questionamentos relacionados à legalidade desses ataques em águas internacionais contra alvos que, inicialmente, não representam uma ameaça direta às forças americanas destacadas na região.

"Nossos serviços de inteligência, sem dúvida, confirmaram que esta embarcação estava traficando narcóticos", garantiu o secretário de Guerra, segundo a nova definição do Departamento de Defesa.