EUA anuncia quatro mortos após atacar suposta lancha do narcotráfico no Caribe

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou, nesta sexta-feira (3), um novo ataque no Caribe, na costa da Venezuela, contra uma suposta lancha ligada ao narcotráfico, uma ação que deixou quatro mortos.

"Seguindo as ordens do presidente Trump, dirigi um ataque (...) letal contra uma embarcação narcotraficante afiliada a organizações designadas como terroristas", explicou o secretário de Guerra no X, em mensagem acompanhada de um vídeo. "Quatro homens narcoterroristas a bordo da embarcação morreram no ataque", acrescentou.

O vídeo mostra uma lancha navegando em alta velocidade e, em seguida, o impacto que a destrói totalmente. "O ataque ocorreu em águas internacionais, bem em frente à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar o nosso povo", apontou o comunicado.