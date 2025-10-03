EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (3), as políticas "irresponsáveis" do presidente colombiano, Gustavo Petro, e questionaram a pertinência de estender a missão política da ONU no país sul-americano.
Washington revogou o visto de Petro na semana passada, após ele ter instado o Exército americano a "desobedecer" em um discurso durante uma manifestação pró-palestina à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
"As políticas do presidente Petro para a paz e a segurança, na Colômbia e em todo o mundo, são francamente irresponsáveis" e levaram seu país a uma "maior instabilidade e violência", disse o embaixador dos EUA, Mike Waltz, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no país sul-americano.
Washington "obviamente apoia a paz e a segurança na Colômbia e a justiça para as vítimas do narcoterrorismo", acrescentou Waltz. "No entanto, lamentavelmente, o governo colombiano atual e a contínua politização estão minando o progresso rumo a uma paz duradoura", afirmou.
Waltz também acusou a Missão de Verificação da ONU na Colômbia, criada em 2017 principalmente para ajudar os rebeldes das Farc a se reintegrarem à sociedade, de ter ampliado seu mandato "para refletir excessivamente as prioridades políticas", incluindo "o apoio às minorias étnicas".
Os Estados Unidos estão "examinando cuidadosamente o mandato desta missão e considerando se merece o apoio contínuo do Conselho", que se espera que decida sobre sua renovação no final de outubro, afirmou.
A maioria dos oradores na reunião desta sexta-feira destacou a importância da missão na Colômbia, dado o risco de violência política com vista às eleições presidenciais de 2026.
Desde sua criação, "a missão tem promovido a adoção de medidas para prevenir incidentes de segurança e tem dado o alarme em várias ocasiões quando ameaças contra civis, incluindo ex-combatentes, foram identificadas", comentou Miroslav Jenca, seu novo chefe.
"Renovar o mandato da missão não seria apenas um ato de apoio à Colômbia e ao seu povo, mas uma demonstração clara de que este Conselho honra sua responsabilidade primordial de preservar a paz e a segurança internacionais", insistiu, por sua vez, a embaixadora colombiana na ONU, Leonor Zalabata.
A chanceler da Colômbia não participou da sessão após renunciar ao seu visto americano em meio às tensões com o país.
abd/ph/dg/mar/aa/lm/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.