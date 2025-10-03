EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

Washington "obviamente apoia a paz e a segurança na Colômbia e a justiça para as vítimas do narcoterrorismo", acrescentou Waltz. "No entanto, lamentavelmente, o governo colombiano atual e a contínua politização estão minando o progresso rumo a uma paz duradoura", afirmou.

Waltz também acusou a Missão de Verificação da ONU na Colômbia, criada em 2017 principalmente para ajudar os rebeldes das Farc a se reintegrarem à sociedade, de ter ampliado seu mandato "para refletir excessivamente as prioridades políticas", incluindo "o apoio às minorias étnicas".

Os Estados Unidos estão "examinando cuidadosamente o mandato desta missão e considerando se merece o apoio contínuo do Conselho", que se espera que decida sobre sua renovação no final de outubro, afirmou.

A maioria dos oradores na reunião desta sexta-feira destacou a importância da missão na Colômbia, dado o risco de violência política com vista às eleições presidenciais de 2026.

Desde sua criação, "a missão tem promovido a adoção de medidas para prevenir incidentes de segurança e tem dado o alarme em várias ocasiões quando ameaças contra civis, incluindo ex-combatentes, foram identificadas", comentou Miroslav Jenca, seu novo chefe.

"Renovar o mandato da missão não seria apenas um ato de apoio à Colômbia e ao seu povo, mas uma demonstração clara de que este Conselho honra sua responsabilidade primordial de preservar a paz e a segurança internacionais", insistiu, por sua vez, a embaixadora colombiana na ONU, Leonor Zalabata.