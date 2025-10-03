EUA deporta jornalista salvadorenho que cobriu manifestações anti-Trump

Um jornalista salvadorenho residente nos Estados Unidos há duas décadas foi deportado nesta sexta-feira (3) após ter sido detido em meados de junho enquanto cobria protestos contra o presidente Donald Trump, anunciou uma organização americana de defesa dos direitos da imprensa.

"Esta manhã, o jornalista Mario Guevara foi deportado dos Estados Unidos para seu El Salvador natal", informou o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) em um comunicado, no qual afirmou que esta é "a primeira vez que se documenta este tipo de represálias relacionadas com a atividade jornalística".

Contactado pela AFP, o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) não fez comentários de imediato.