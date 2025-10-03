Fifa apresenta a Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026

"Estou ansioso para ver os primeiros gols com esta bola maravilhosa", acrescentou o dirigente.

A primeira Copa do Mundo organizada por três países, que terá 48 seleções, inspirou tanto o nome quanto os detalhes desta bola com toques de verde, vermelho e azul.

A bola também tem iconografias de cada país anfitrião: a folha de bordo do Canadá, a águia do México e as estrelas dos Estados Unidos.

O centro da bola tem um triângulo, em referência à união dos três países norte-americanos, formado a partir de painéis que reproduzem as ondas às quais o nome Trionda se refere.

A Adidas também incorporou novidades tanto aerodinâmicas como tecnológicas, que proporcionarão informações de cada movimento da bola.

Um sensor de movimento de 500 Hz enviará dados precisos ao sistema de VAR em tempo real, o que ajudará os árbitros nas tomadas de decisões, principalmente em lances de impedimento.