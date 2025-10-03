Flaco López e Aníbal Moreno são convocados para amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico

O volante Aníbal Moreno e o atacante Flaco López, do Palmeiras, foram convocados nesta sexta-feira (3) pelo técnico Lionel Scaloni para os amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico, nos Estados Unidos, já pensando na Copa do Mundo de 2026.

Novamente liderada pelo astro Lionel Messi, ao lado do jovem atacante Franco Mastantuono, a lista de convocados tem uma mescla de experiência e juventude.

A 'Albiceleste', que terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança, enfrentará a 'Vinotinto' no dia 10 de outubro, no Hard Rock Stadium, em Miami, e três dias depois jogará contra os porto-riquenhos no Soldier Field, em Chicago.