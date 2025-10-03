Fornecimento de água no centro de Gaza foi restabelecido, diz entidade palestina

A Autoridade Palestina da Água anunciou, nesta sexta-feira (3), a restauração provisória do abastecimento de água proveniente de Israel no centro da Faixa de Gaza, após nove meses de interrupção.

A linha, operada pela empresa pública israelense Mekorot, deve fornecer água a várias cidades do centro do território palestino, onde vivem dezenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra entre Israel e o Hamas, segundo o organismo.

Devido às restrições de acesso à Faixa de Gaza, a AFP não conseguiu verificar o retorno da água à região.