Gisèle Pelicot enfrenta novamente um dos seus supostos estupradores na França

O julgamento do recurso terá início na segunda-feira (6) em Nimes, no sul da França, por três ou quatro dias, e Gisèle enfrentará esse novo "transe" de forma "combativa" para "realmente virar a página", disse à AFP Antoine Camus, um de seus advogados.

"Ela realmente teria preferido ficar onde está para se concentrar em sua nova vida e em seu futuro", acrescentou o advogado da mulher de 72 anos, que publicará suas memórias em 17 de fevereiro com o título 'Um hino à vida'.

- "Não sou um estuprador" -

O único acusado é Husamettin D., de 44 anos, que foi condenado em dezembro a nove anos de prisão ainda que não tenha entrado na prisão imediatamente por problemas de saúde.

"Não sou um estuprador, é algo muito pesado para mim", disse no primeiro julgamento. Este trabalhador defende que Dominique Pelicot, que conheceu na internet em 2019, o enganou ao dizer que sua mulher estava de acordo e fingia estar dormindo. Esta última afirmação foi negada.

Na noite em que ocorreu o suposto estupro, o acusado estava no meio do ato quando percebeu que algo não estava normal, pois a mulher roncava. Embora afirme que saiu rapidamente, não considerou necessário alertar as autoridades.