Hamas considera pedido de Trump para deter bombardeios 'encorajador'

O Hamas considerou neste sábado (4) "encorajador" o pedido do presidente dos Estados Unidos para que Israel pare de bombardear a Faixa de Gaza, e afirmou que está pronto para negociar imediatamente a libertação dos reféns e o fim do conflito.

"As declarações do presidente Donald Trump sobre o fim imediato dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza são encorajadoras, e o Hamas está disposto a iniciar imediatamente negociações para obter uma troca de prisioneiros, encerrar a guerra e garantir a retirada do exército israelense da Faixa de Gaza", disse à AFP Taher al-Nunu, porta-voz do movimento islamita.

