Hong Kong instalará dezenas de milhares de câmeras com reconhecimento facial por IA

Hong Kong planeja instalar dezenas de milhares de câmeras de vigilância com reconhecimento facial com base na IA, explicou, nesta sexta-feira (3), o chefe de segurança da cidade, que está cada vez mais próxima do modelo chinês.

Na China continental, as autoridade monitoram espaços públicos com tecnologia de ponta que, pouco a pouco, está sendo implementada nesta cidade semiautônoma que desfruta de algumas liberdades vetadas no resto do país.

O centro financeiro já instalou quase 4 mil câmeras de circuito fechado de televisão (CCTV) sob um programa policial de luta contra o crime. Segundo documentos apresentados à legislatura, o número aumentará mais de dez vezes até 2028, chegando a um total de 60 mil.