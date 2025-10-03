Indonésia suspende TikTok por se recusar a fornecer dados sobre protestos

A Indonésia suspendeu a licença do Tiktok após a plataforma se recusar a fornecer dados relacionados aos recentes protestos antigovernamentais, anunciou, nesta sexta-feira (3), o Ministério de Comunicação e Assuntos Digitais do arquipélago.

A Indonésia é o segundo mercado do Tiktok, um aplicativo para compartilhar vídeos que pertence ao grupo chinês ByteDance, com mais de 100 milhões de usuários.

Em um comunicado, o Ministério declarou ter "suspendido temporariamente" a licença de exploração do aplicativo por não ter fornecido dados relacionados às atividades de sua função de transmissão ao vivo durante as manifestações antigovernamentais de agosto.