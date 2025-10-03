Investimentos em IA podem gerar 'bolha', mas trarão benefícios, diz Jeff Bezos

As apostas maciças em inteligência artificial (IA) podem gerar uma "bolha", mas seus "benefícios" serão "imensos", declarou o diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos, nesta sexta-feira (3), durante a Tech Week, conferência de tecnologia realizada em Turim, na Itália.

"Os investidores normalmente não dão 2 bilhões de dólares (10,7 bilhões de reais) a uma equipe de seis pessoas sem produto, e, no entanto, é isso que está acontecendo agora", afirmou em conversa com John Elkann, presidente do conglomerado Exor (assim como da Stellantis e da Ferrari), cujo fundo Vento organiza a Tech Week.

Bezos comparou o atual fluxo de investimentos em IA à bolha dos laboratórios de biotecnologia nos Estados Unidos no ano 2000, impulsionada pelos avanços da pesquisa genética, mas cujo valor despencou em poucos meses.