Jornalista de El Salvador diz que foi deportado dos EUA por reportar prisões de imigrantes

O jornalista de El Salvador Mario Guevara disse, após chegar ao seu país, que foi deportado dos Estados Unidos por reportar o que chamou de "prisões injustas" de imigrantes.

Guevara estava sob custódia desde junho, após ser detido na região de Atlanta, Geórgia, enquanto transmitia ao vivo, em seu canal MG News, um protesto contra as políticas migratórias do governo americano.

"Não fui deportado por ser um criminoso", declarou o jornalista, 48, com os olhos marejados e aparentando exaustão. "Foi isso que levou à minha deportação, o fato de reportar as injustiças, as prisões injustas que aconteciam", afirmou Guevara, que chegou ao seu país sem bagagem, apenas com o capacete e colete de proteção da imprensa que usava no dia em que foi detido.