Mesmo nascido nos EUA, foi detido pelo ICE 2 vezes 'por ser latino'

Leonardo García trabalhava em uma obra de construção quando agentes de imigração o abordaram. "Sou americano", disse. Ele lembra que não acreditaram, que foi detido duas vezes em um mês por seus traços latinos. Por isso processou a administração de Donald Trump.

O presidente republicano conduz uma ofensiva contra a imigração ilegal, alegando que os Estados Unidos sofrem uma "invasão" de "criminosos estrangeiros".

Os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) desempenham um papel central, muitas vezes chegando armados e encapuzados para realizar batidas em locais públicos contra imigrantes em situação irregular.