Morre aos 97 anos Vera Jarach, referência das Mães da Praça de Maio

Vera Jarach, referência da organização humanitária Mães da Praça de Maio, que buscam seus filhos desaparecidos durante a ditadura argentina (1976-1983), morreu em Buenos Aires aos 97 anos, informou a entidade em um comunicado nesta sexta-feira (3).

Nascida na Itália e naturalizada argentina, Jarach uniu-se em 1977 à organização para buscar Franca, sua única filha, sequestrada em junho de 1976, aos 18 anos.

Testemunhos de sobreviventes apontaram a jovem militante estudantil como uma das milhares de vítimas que passaram pela prisão clandestina que funcionou na Escola de Mecânica da Armada (ESMA) em Buenos Aires, um dos mais temidos centros de tortura da ditadura.