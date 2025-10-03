Morte de escalador em queda de montanha nos EUA é transmitida pelas redes sociais

Um jovem escalador despencou no vazio em um trágico acidente na montanha El Capitan, nos Estados Unidos, esta semana, enquanto centenas de pessoas acompanhavam sua ascensão em uma transmissão ao vivo através das redes sociais.

Balin Miller, de 23 anos, tinha acabado de concluir na quarta-feira um trecho de uma das vias desta famosa parede de granito no parque de Yosemite, na Califórnia, quando precisou descer de rapel para recuperar suas mochilas que haviam ficado presas em uma saliência durante uma tentativa de içá-las, detalhou no Facebook Tom Evans, um fotógrafo que registrava a temporada de escalada na montanha.

"Sua corda não chegava ao local onde estavam as mochilas, faltavam vários metros, mas parece que ele não se deu conta disso. Na descida, ele acabou passando pela ponta da corda", escreveu Evans, que dias antes havia fotografado o escalador em ação.