Paralisação nos EUA pode continuar na próxima semana

A paralisação do governo nos Estados Unidos provavelmente continuará na próxima semana, apesar de uma nova votação prevista para esta sexta-feira (3) no Senado, onde as diferenças entre democratas e republicanos não mostram sinais de redução.

Será a quarta votação no Senado desde que a Câmara dos Representantes, de maioria republicana, entregou um projeto de prorrogação orçamentária até 21 de setembro.

Os republicanos têm maioria no Senado (53 cadeiras de 100), mas precisam de 60 votos favoráveis para aprovar o pacote orçamentário, e os analistas não preveem que os alcancem nesta sexta-feira.