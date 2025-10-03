Pauta de videográficos

* IA-tecnologia-telecomunicação-informática-inovação
Hong Kong planeja instalar dezenas de milhares de câmeras de vigilância com reconhecimento facial com base na IA, explicou o chefe de segurança da cidade, que está cada vez mais próxima do modelo chinês. Videográfico sobre o videomonitoramento automatizado. - ORIGINAL DISPONÍVEL
Maria Cecilia REZENDE
Gráficos
Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro
Tel : +55 21 2217 0025
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.