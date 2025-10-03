Petróleo sobe com recuperação técnica antes de reunião da Opep+

As cotações do petróleo voltaram a fechar no azul com uma recuperação técnica que encerra a pior semana desde junho, influenciada pelos temores de que a Opep+ aprove no domingo um novo aumento da produção de hidrocarbonetos.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,66%, para 64,53 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, também subiu 0,66%, para 60,88 dólares.