Piastri reage e é o mais rápido nos treinos livres do GP de Singapura de F1

"Encontrei meu ritmo na metade e no final me sentia bem. Obviamente representa muito para a corrida, mas o carro respondeu bem e acho que aprendi muito hoje. Esse era o objetivo", disse o piloto australiano.

Melhor tempo na primeira sessão, horas antes, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) terminou em quarto, seguido por Norris (McLaren), vítima do choque no pit lane com Leclerc (Ferrari).

Em uma falha de coordenação incomum, o monegasco da Ferrari colidiu com a McLaren de Norris quando os dois carros tentaram retornar à pista ao mesmo tempo.

"Vai custar um pouco de dinheiro para a equipe, é uma pena. Foi um dia difícil, não me senti bem no carro. Perdi todo o 'feeling' que tinha no ano passado. Ainda há muitas coisas para melhorar", declarou Norris, que venceu em Singapura no ano passado.

Os dois carros da Ferrari terminaram na nona e décima posições, com Leclerc à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

- Duas bandeiras vermelhas -

A segunda sessão de treinos livres, muito mais movimentada que a primeira, foi marcada pela saída de pista do britânico George Russell (Mercedes), que perdeu o controle do carro antes de bater no muro em alta velocidade.