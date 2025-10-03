Primeiro-ministro do Canadá se reunirá com Trump nos EUA na terça

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta sexta-feira (3) que viajará a Washington na terça-feira (7) para discutir sobre tarifas aduaneiras com Donald Trump.

Segundo um comunicado do governo canadense, é uma "visita de trabalho" para abordar "prioridades compartilhadas em uma nova relação econômica e de segurança" entre os dois países.

Essa será a segunda visita de Carney à Casa Branca desde sua eleição em abril.