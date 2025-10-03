Principais reações à resposta positiva do Hamas ao plano de Trump para Gaza

Vários países do mundo aplaudiram nesta sexta-feira (3) a resposta positiva do Hamas ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para libertar os reféns israelenses em Gaza e pôr fim ao conflito de quase dois anos.

Estas são as principais reações:

- Estados Unidos -

"Com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente os bombardeios em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez!", publicou Trump em sua rede Truth Social.