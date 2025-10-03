Príncipe William quer fazer monarquia britânica evoluir

Nesta entrevista, gravada há vários meses, ele é visto em um patinete elétrico pelo pátio do castelo de Windsor e tomando uma cerveja em um pub com o autor e diretor canadense Eugene Levy, que o entrevista.

William fez uma retrospectiva de 2024, "o ano mais difícil" que já viveu, com o anúncio do câncer de seu esposa, a princesa Catherine, e de seu pai, o rei Charles III.

"A vida nos põe à prova", disse, acrescentando que está "muito orgulhoso" de sua esposa e de seu pai "pela forma como enfrentaram tudo isso no ano passado".

- Proteger seus filhos -

O príncipe, pai de George, de 12 anos; Charlotte,de 10 e Louis, de 7, também conta que sua família "é o mais importante" para ele e que seus filhos não têm celular.

Na entrevista, ele também faz referência ao apetite "incansável" da imprensa, que seu irmão mais novo Harry e ele tiveram que suportar e do qual ele quer proteger seus filhos.