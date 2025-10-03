Reino Unido em estado de alerta após ataque à sinagoga de Manchester

O agressor, morto pela polícia, foi identificado na quinta-feira à noite como Jihad Al-Shamie, um britânico de origem síria de 35 anos, que nunca havia sido relacionado ao extremismo islamista.

- Três detidos -

Três suspeitos de envolvimento no atentado, dois homens com cerca de trinta anos e uma mulher de cerca de sessenta, foram detidos na quinta-feira.

As duas pessoas falecidas no ataque, cujos nomes foram revelados nesta sexta-feira pela polícia local, eram Adrian Daulby, de 53 anos, e Melvin Cravitz, de 66 anos, membros da comunidade judaica de Manchester e residentes no bairro de Crumpsall, onde está localizada a sinagoga de Heaton Park.

O responsável pela polícia de Manchester, Stephen Wilson, também indicou que uma das vítimas pode ter sido atingida por um disparo das forças de segurança que intervieram para neutralizar o agressor.

O atentado ocorreu na manhã de quinta-feira, quando a sinagoga estava bastante movimentada devido à celebração de Yom Kipur.