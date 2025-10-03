Rússia lança maior ataque contra rede de gás da Ucrânia desde 2022

A Rússia realizou seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia na noite de quinta-feira desde o início da invasão em 2022, informou a empresa estatal de gás nesta sexta-feira (3) em Kiev.

O Exército de Moscou atacou implacavelmente a rede elétrica da Ucrânia em uma série de ofensivas noturnas que, em alguns momentos, deixaram milhões de pessoas no escuro e sem calefação, enquanto as temperaturas já caíam abaixo de zero.

"O inimigo realizou o maior ataque massivo à infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", afirmou a empresa estatal de gás ucraniana Naftogaz em um comunicado.