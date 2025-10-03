Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022

A Rússia realizou seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia na noite de quinta-feira (2) desde o início da invasão em 2022, informou a empresa estatal de gás nesta sexta-feira (3) em Kiev.

O Exército russo atacou implacavelmente a rede elétrica da Ucrânia em uma série de ofensivas noturnas que deixaram milhões de pessoas no escuro e, às vezes, sem calefação, com temperaturas abaixo de zero.

"O inimigo realizou o maior ataque massivo à infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", afirmou a empresa estatal de gás ucraniana Naftogaz em um comunicado.