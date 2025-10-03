Savinho renova com Manchester City até 2031

O atacante brasileiro Savinho renovou seu contrato com o Manchester City até 2031, com opção de ampliação por mais 12 meses, informou o clube inglês nesta sexta-feira (3).

O jogador de 21 anos despertou o interesse do Tottenham na última janela de transferências, mas o City recusou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 438 milhões na cotação atual).

Vindo do Girona na temporada passada, Savinho marcou três gols e deu 13 assistências em 48 partidas em seu primeiro ano com os 'Citizens'.