Senado dos EUA volta a rejeitar plano republicano para solucionar paralisação orçamentária

O fechamento parcial do governo dos Estados Unidos continuará pelo menos até semana que vem, depois que o Senado rechaçou de novo nesta sexta-feira (3) um plano dos republicanos para prolongar o financiamento federal.
Após três dias de paralisação governamental, que deixa centenas de milhares de funcionários federais em situação de desemprego técnico, a proposta republicana continua sem conseguir os votos democratas necessários para pôr fim ao bloqueio.
